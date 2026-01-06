Milan, ancora personalizzato per Nkunku: resta in dubbio per il Genoa

Altra giornata di lavoro personalizzato per Christopher Nkunku sui campi di Milanello, con l'attaccante che dopo la seduta individuale di ieri anche oggi ha ripetuto lo spartito.

Il dolore alla caviglia persiste e così l'attaccante ex Chelsea resta in forte dubbio per la sfida che il Milan giocherà giovedì sera contro il Genoa a San Siro. Il francese resta uno dei nomi al centro del mercato, anche se nei giorni scorsi era stato il ds Igli Tare a gettare acqua sul fuoco: "Nkunku non è mai stato messo in discussione. La preparazione non fatta e l'infortunio a settembre hanno rallentato il suo percorso, nell'ultimo mese ha trovato un suo equilibrio ed è ben voluto dalla squadra", le parole del dirigente albanese in merito.