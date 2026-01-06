Deschamps avvisa Nkunku: è così che si rivolve la questione cessione?

Igli Tare non sembra così tanto intenzionato a lasciar partire Christopher Nkunku, salutandolo a cinque mesi dall'investimento da 38 milioni di euro: "Siamo - ha dichiarato il direttore sportivo rossonero venerdì prima del Cagliari - nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli utlimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante".

La volontà di Nkunku

Un ruolo importante nella questione lo giocherà sicuramente anche la volontà del giocatore. Per ora, il francese non ha dichiarato di voler lasciare il Milan. Ma attenzione. Didier Deschamps, infatti, ha fatto sapere che non ha intenzione di convocare per il Mondiale chi ha poco minutaggio; in questo senso, con Leao, Pulisic e il neo arrivato Fullkrug davanti nelle gerarchie, il posto al Milan potrebbe risultare piccolo per il numero 18. E, a quel punto, addio Mondiale.

La Turchia

Ecco perché i soldi e i minuti della Turchia potrebbero rivelarsi comodi: se dovesse arrivare dal Fenerbahce una offerta da almeno 33 milioni di euro (a titolo definitivo o con obbligo di riscatto), il Milan penserebbe seriamente alla cessione del francese, sempre se lui fosse d'accordo.