Milan, non solo Fullkrug: ai rossoneri per l'attacco è stato proposto pure Gabriel Jesus

Il Milan è ormai prossimo a rinforzare il suo attacco con Niclas Fullkrug. Ne parla oggi anche il quotidiano Tuttosport, che racconta un retroscena di mercato molto interessante sui rossoneri: il tedesco potrebbe non essere l'unico attaccante che migliorerà il reparto avanzato rossonero in questo calciomercato invernale. O meglio, se è vero che al momento non sono previsti altri movimenti, bisogna stare attenti alle opportunità imperdibili, come potrebbe essere Gabriel Jesus.

Stando alla fonte sopracitata, infatti, l'attaccante brasiliano dell'Arsenal sarebbe stato proposto al Diavolo, che per quanto attratto dall'idea avrebbe declinato la possibilità di ingaggiarlo perché non convintissimo delle condizioni fisiche del giocatore. Gabriel Jesus è infatti reduce da alcune annate piuttosto tormentate, oltre che da una rottura del crociato dal quale ha recuperato solo lo scorso 27 novembre.

Il giocatore intanto giura amore all'Arsenal

In un'approfondita intervista rilasciata a The Players' Tribune, Gabriel Jesus dal canto suo ha messo a tacere le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Londra, ribadendo con forza il suo legame con il club: "Sento di avere ancora dei conti in sospeso all'Arsenal. Non voglio andarmene. Molti mi chiedono perché non scelga la via della Saudi Pro League o un ritorno in patria. Un giorno mi piacerebbe chiudere il cerchio con il Palmeiras, ma quel momento non è ancora arrivato".