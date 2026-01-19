TMW Milan su Kostic, il Partizan ha rifiutato un'offerta ufficiale da 6 milioni di euro. E ne chiede 5

Il Milan è immerso appieno nel calciomercato di gennaio e sta passando al vaglio vari profili, sia per il presente che per il futuro. Appartiene a questo secondo filone di ricerca l'identikit di Andrej Kostic (19 anni). Centravanti montenegrino classe 2007 che gioca nel Partizan di Belgrado, in patria c'è chi lo considera un 'nuovo Vlahovic', di sicuro ha in comune con il centravanti della Juve l'agente, Ristic.

Il nome di Kostic è accostato al Milan ormai da diverse settimane, ma la situazione ancora non si sta sbloccando. E può essere utile ricapitolare cosa è successo e a che punto è la situazione: di partenza, c'è una situazione economica difficile al Partizan che impone alla società di monetizzare e che vede nella punta classe 2007 uno dei migliori profili per farlo. Anche se in tal senso va sottolineato come il club bianconero di Belgrado abbia appena perso il suo primo centravanti, Jovan Milosevic, rientrato allo Stoccarda dal prestito e girato dai tedeschi al Werder Brema. Quest'ultimo è stato il miglior giocatore del campionato serbo nella prima metà, per il Partizan perdere entrambi i centravanti non sarebbe il massimo, anche se appunto di fronte a un'offerta di valore i dubbi cadrebbero.

Al Milan piace Kostic, nelle idee del club rossonero il suo percorso dovrebbe iniziare dal Milan Futuro, dove ha nel DS Jovan Kirovski un suo grande estimatore, al pari del consulente del club Zlatan Ibrahimovic. La prima offerta del Diavolo al Partizan, apprendiamo, è di 2,5 milioni di euro di base fissa, che tramite bonus (legati questi però a un percorso in prima squadra) può arrivare fino a 6. I serbi dal canto loro si accontenterebbero anche di qualcosa in meno sul totale, scendendo fino a 5 milioni, ma che siano tutti garantiti.