Juventus, Glasner apre alla cessione di Mateta: "C'è un prezzo per il quale può partire"
"Ci sarà un prezzo per il quale il Crystal Palace potrà dire: 'nonostante i 18 mesi rimasti nel suo contratto, se il giocatore vuole l'affare si può fare'. Ma se nessuno pagherà questo prezzo, allora rimarrà": così il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa di Jean-Philippe Mateta, attaccante seguito da vicino dalla Juventus in questo mercato invernale.
Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come i bianconeri stiano spingendo sul suo profilo, complice l'indicazione del tecnico Luciano Spalletti. Ma qual è questo prezzo di cui parla Glasner? Probabilmente una cifra fra i 25 ed i 30 milioni di euro (leggi qui i dettagli).
Nella serata di ieri poi è giunta anche la notizia dell'intesa trovata con il giocatore e dell'ipotesi per venire incontro alle richieste da parte del club inglese per lasciarlo partire nonostante un contratto comunque in essere fino al 30 giugno 2027 (leggi qui le ultime su di lui).