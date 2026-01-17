Monologo dell'Inter a Udine: al 45' nerazzurri avanti 1-0 grazie all'asse Esposito-Lautaro Martinez

Il primo tempo al Bluenergy Stadium è un monologo quasi costante dell’Inter, che prende subito il controllo del possesso, imponendo ritmo e qualità nella metà campo avversaria. La squadra di Chivu muove palla con fluidità, sfrutta bene le corsie esterne e crea diverse situazioni pericolose già nei primi minuti, costringendo l’Udinese a difendersi bassa e compatta. I friulani provano a reggere l’urto con fisicità, ma faticano a uscire.

Dopo una serie di occasioni nerazzurre, il match si sblocca al 20’: l’asse tra Esposito e il numero 10 funziona ancora una volta, con il lavoro spalle alla porta dell’attaccante e il servizio perfetto per Lautaro Martinez, lucido nel liberarsi della marcatura e preciso nel colpo che batte Okoye. Il gol certifica la superiorità dell’Inter, che continua a palleggiare con personalità e va vicina al raddoppio con Dimarco, sempre molto attivo sulla fascia sinistra.

L’Udinese prova a reagire intorno alla mezz’ora e costruisce la sua migliore occasione al 34’, sfruttando una disattenzione di Barella: Davis recupera palla, Piotrowski conclude centralmente e Sommer risponde presente. Proprio Piotrowski è poi costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio, lasciando il campo a Miller. Nel finale di frazione l’Inter gestisce senza affanni, abbassando leggermente i ritmi ma mantenendo il pieno controllo del gioco.

Segui qui il live di TMW di Udinese-Inter