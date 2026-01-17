Serie B, i risultati al 45': avanti Sudtirol e Mantova. 1-1 fra Monza e Frosinone
Sono terminati i primi tempi delle cinque gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 20ª giornata. Il Sudtirol è avanti 1-0 sul campo dell'Empoli, stesso punteggio per il Mantova in casa del Padova. 1-1 il punteggio nelle altre tre gare: Avellino-Carrarese, Monza-Frosinone e Venezia-Catanzaro-
Avellino - Carrarese 1-1
2' Biasci (A), 13' Rubino (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 1-1
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M)
Padova – Mantova 0-1
33' Mensah
Venezia - Catanzaro 1-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V)
