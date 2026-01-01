Lazio, Rovella dimentica il lungo stop: "È stata dura, In quindici giorni al 100%"

La Lazio si prepara in vista della sfida in programma lunedì sera contro il Como. Il centrocampista biancoceleste, Nicolò Rovella, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara. "Sarà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona" - le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it - ". Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati per una serie di motivi, compreso il fatto che fosse la prima giornata. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa".

Parlando del suo infortunio, che lo ha costretto ad operarsi, ha ricordato: "Il momento più duro? E' stato un periodo difficilissimo, quando non puoi fare quello che ami è sempre dura. Ho avuto la fortuna di avere accanto la mia famiglia ma rimanere fuori quasi quattro mesi è comunque complicato. Non vedevo l'ora di rimettermi la maglia della Lazio. Come mi sento ora? Essendo rimasto fuori per diversi mesi, la forma non è al massimo. Ho ripreso a lavorare con la squadra da una settimana, come ha detto anche il mister servirà ancora un po di tempo però credo che in quindici giorni sarò vicino al 100% della condizione".

Sulla notte prima di Como-Lazio e la nascita della figlia Venere: "Una notte pazza! Eravamo appena arrivati a Milano e sono dovuto tornare subito a Roma per ripartire la mattina successiva, dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale. Sono cose che non si dimenticano: ho provato un'emozione incredibile. Mi impressiona il fatto che siano passati già cinque mesi e che ora ci sia nuovamente il Como".

Sulle prospettive del 2026: "L'anno di Rovella fra Lazio e Nazionale? Deve esserlo. Avevo iniziato bene la stagione, poi purtroppo questo infortunio mi ha rallentato. Ora so di dover lavorare tanto, in questi mesi ho parlato spesso anche con il c.t. Gattuso, che mi è stato molto vicino prima e dopo l'operazione. Questo mi ha dato ancora più carica per recuperare e provare a essere a disposizione della Nazionale per i playoff e, speriamo, anche per il Mondiale".