Julian Alvarez in bilico, l'Atletico pensa già al futuro: obiettivo Panichelli dello Strasburgo
Il reparto offensivo dell’Atletico Madrid potrebbe subire importanti cambiamenti già dalla prossima estate. Nonostante elementi con Julian Alvarez, Alexander Sörloth, Antoine Griezmann e Ademola Lookman, il club madrileno sarebbe alla ricerca di nuovi rinforzi, puntando questa volta verso la Ligue 1.
Secondo quanto riportato dall’emittente El Chiringuito de Jugones, i biancorossi avrebbero messo gli occhi su Joaquin Panichelli, giovane attaccante argentino di 23 anni acquistato lo scorso agosto dallo Strasburgo per 17 milioni di euro. Panichelli ha già avuto modo di confrontarsi con la Liga spagnola grazie a otto presenze con l’Alavés e si è imposto come una delle sorprese della stagione 2025/26 in Francia, segnando finora 12 gol e servendo un assist in 22 partite di campionato.
Il club alsaziano, consapevole del valore del suo talento e del suo contratto fino al 2030, valuta Panichelli almeno 50 milioni di euro, cifra che rappresenta un ostacolo significativo per l’Atlético. L’eventuale arrivo del giovane attaccante potrebbe portare a rivedere la gestione della linea offensiva, favorendo la cessione dell'ex attaccante del Manchester City, da molti indicato in uscita. Dopo aver ceduto Emanuel Emegha al Chelsea, lo Strasburgo rischia dunque di perdere un altro dei suoi punti di riferimento offensiv
