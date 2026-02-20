Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Julian Alvarez in bilico, l'Atletico pensa già al futuro: obiettivo Panichelli dello Strasburgo

Julian Alvarez in bilico, l'Atletico pensa già al futuro: obiettivo Panichelli dello StrasburgoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:12Calcio estero
Michele Pavese

Il reparto offensivo dell’Atletico Madrid potrebbe subire importanti cambiamenti già dalla prossima estate. Nonostante elementi con Julian Alvarez, Alexander Sörloth, Antoine Griezmann e Ademola Lookman, il club madrileno sarebbe alla ricerca di nuovi rinforzi, puntando questa volta verso la Ligue 1.

Secondo quanto riportato dall’emittente El Chiringuito de Jugones, i biancorossi avrebbero messo gli occhi su Joaquin Panichelli, giovane attaccante argentino di 23 anni acquistato lo scorso agosto dallo Strasburgo per 17 milioni di euro. Panichelli ha già avuto modo di confrontarsi con la Liga spagnola grazie a otto presenze con l’Alavés e si è imposto come una delle sorprese della stagione 2025/26 in Francia, segnando finora 12 gol e servendo un assist in 22 partite di campionato.

Il club alsaziano, consapevole del valore del suo talento e del suo contratto fino al 2030, valuta Panichelli almeno 50 milioni di euro, cifra che rappresenta un ostacolo significativo per l’Atlético. L’eventuale arrivo del giovane attaccante potrebbe portare a rivedere la gestione della linea offensiva, favorendo la cessione dell'ex attaccante del Manchester City, da molti indicato in uscita. Dopo aver ceduto Emanuel Emegha al Chelsea, lo Strasburgo rischia dunque di perdere un altro dei suoi punti di riferimento offensiv

Articoli correlati
Tutti vogliono Panichelli, ma lo Strasburgo non fa sconti: per prenderlo servono... Tutti vogliono Panichelli, ma lo Strasburgo non fa sconti: per prenderlo servono 50 milioni
Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E... L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E futuro in una big
Altre notizie Calcio estero
Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il... Aria di rivoluzione al Crystal Palace. Dalle Coppe alla crisi: Glasner rischia il posto
Olympiacos, Mouzakitis fa gola alle big europee: primo sondaggio del Paris Saint-Germain... TMWOlympiacos, Mouzakitis fa gola alle big europee: primo sondaggio del Paris Saint-Germain
Kompany: "Mourinho ha usato Eusebio per attaccare Vinicius, ha commesso un errore"... Kompany: "Mourinho ha usato Eusebio per attaccare Vinicius, ha commesso un errore"
Fenerbahce, k.o. pesante e infortunio per Skriniar: c'è una lesione parziale alla... Fenerbahce, k.o. pesante e infortunio per Skriniar: c'è una lesione parziale alla coscia destra
Keylor Navas: "Pregavo che mia figlia non volesse la bicicletta, non arrivavo a fine... Keylor Navas: "Pregavo che mia figlia non volesse la bicicletta, non arrivavo a fine mese"
Piogge e inondazioni ad Angers, la sfida di domenica col Lilla a rischio rinvio Piogge e inondazioni ad Angers, la sfida di domenica col Lilla a rischio rinvio
Julian Alvarez in bilico, l'Atletico pensa già al futuro: obiettivo Panichelli dello... Julian Alvarez in bilico, l'Atletico pensa già al futuro: obiettivo Panichelli dello Strasburgo
Il Noah fa la storia, è il primo club armeno a vincere in Europa in una fase a eliminazione... Il Noah fa la storia, è il primo club armeno a vincere in Europa in una fase a eliminazione diretta
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 27ª giornata di Serie A
5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.2 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.3 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.4 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
Immagine top news n.5 McTominay: "Estremamente felice al Napoli, potrei vedermi qui per molto tempo"
Immagine top news n.6 Fiorentina forza tre in Polonia, playoff di Conference con lo Jagiellonia già indirizzato
Immagine top news n.7 Rinnovo, gol al Toro e 1° gol europeo: così il Bologna ha infranto la maledizione delle italiane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.2 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.3 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.4 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: "Inter pressoché irraggiungibile. Il calcio italiano sta perdendo stile"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, spallata al campionato. Champions, la Juve può farcela al ritorno"
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Pisacane: "Ko col Lecce una botta per i giocatori. Certe gare non vanno perse..."
Immagine news Serie A n.2 Baldanzi ha già deciso. Ma recentemente il Genoa ha pagato di più solo due giocatori
Immagine news Serie A n.3 Il messaggio di Sarri alla sua Lazio: "Siamo solo noi, combattiamo in campo ed estraniamoci"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, domenica lunch match contro il Torino: fra poco De Rossi in conferenza
Immagine news Serie A n.5 Milan, Leao e il ruolo da centravanti: "In quella posizione puoi fare più gol"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, mister Pisacane: "Folorunsho non ci sarà. Sarà una gara contro un avversario forte"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Scontro diretto? No, direttissimo. Andreoletti presenta la sfida Padova-Bari: "Papu out"
Immagine news Serie B n.2 Provaci ancora Brondbo: dopo l'esperienza alla Roma, il norvegese riparte dal Pescara
Immagine news Serie B n.3 Due mesi per conquistare il futuro: Saio pronto a prendersi la porta del Pescara
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, cambia l'assetto societario. Il grande lavoro di Lovisa e Abate
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia tra questioni giuridiche e continuità aziendale: la nota degli amministratori giudiziari
Immagine news Serie B n.6 Con Ballardini l'Avellino può tornare all'antico: prove di 4-3-1-2 in vista della Reggiana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Samb e Foggia, non solo la questione allenatori. I due club si contendono anche Pavone
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 28ª giornata...speciale X2. Samb e Foggia all'esordio del quarto tecnico stagionale
Immagine news Serie C n.3 Ancora un rinnovo in casa Monopoli. Albertazzi prolunga fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Albertini: "Alla Giana la serenità per lavorare. I risultati degli anni non sono un caso"
Immagine news Serie C n.5 L'AlbinoLeffe saluta Borghi. È passato in prestito secco agli svizzeri del Taverne
Immagine news Serie C n.6 Il Trapani attende la Corte d'Appello, Antonini: "No esclusione, ci ridaranno indietro i punti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV