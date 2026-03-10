Il Milan lo tiene d'occhio, lui sogna l'Argentina. Panichelli: "Vorrei vivere quell'atmosfera"

Con 14 gol realizzati in 25 partite di Ligue 1, l’attaccante Joaquín Panichelli si sta rivelando una delle sorprese più interessanti della stagione e potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo dello Strasburgo. Le prestazioni del 23enne argentino non sono passate inosservate: diversi club di primo piano stanno monitorando la sua situazione, tra cui Milan e Atletico Madrid, pronti a muoversi qualora si aprisse una trattativa nei prossimi mesi.

La valutazione del giocatore potrebbe inoltre crescere ulteriormente nel caso in cui arrivasse una convocazione con la nazionale argentina per il prossimo Mondiale. Un’eventuale chiamata dell’Albiceleste rappresenterebbe infatti un’ulteriore vetrina internazionale per il giovane attaccante, già protagonista in Francia. Nel frattempo Panichelli non nasconde le sue ambizioni e, durante il podcast La Agusneta, ha parlato anche di un sogno legato al suo Paese d’origine: quello di giocare un giorno nel campionato argentino.

"Quando posso cerco sempre di guardare il River. Le grandi partite di Copa Libertadores, quelle non me le perdo mai", ha raccontato. "Ne parlo spesso con la mia famiglia: immagino l’emozione di entrare in campo, vedere lo stadio pieno, sentire la gente cantare e godermi quell’atmosfera". Un desiderio che va oltre la semplice nostalgia. "È qualcosa che mi manca ancora vivere in Argentina: provare fino in fondo il calcio argentino. È un’esperienza che voglio fare. In futuro mi piacerebbe", ha aggiunto.