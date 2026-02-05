Tutti vogliono Panichelli, ma lo Strasburgo non fa sconti: per prenderlo servono 50 milioni

Si preannuncia un’estate particolarmente movimentata per lo Strasburgo, forte della presenza in rosa di numerosi giovani talenti. Tra le rivelazioni di questa stagione spicca senza dubbio l’attaccante argentino Joaquín Panichelli, classe 2001, che si è messo in luce con prestazioni di altissimo livello.

In campionato, Panichelli ha infatti totalizzato 13 reti e 3 assist in 28 presenze con la maglia degli alsaziani, numeri di grande rilievo per un giocatore arrivato soltanto la scorsa estate dal Deportivo Alavés per una cifra pari a 17 milioni di euro.

Legato allo Strasburgo da un contratto valido fino a giugno 2030, il futuro di Panichelli potrebbe però essere lontano dall’Alsazia. L’attaccante sudamericano avrebbe già attirato l’interesse di diversi club nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla BBC, sarebbero state avviate alcune prime indagini esplorative, con lo Strasburgo che avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 43 milioni di sterline, poco più di 49 milioni di euro, per il nazionale argentino, che vanta finora una presenza con la propria selezione.