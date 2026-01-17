TMW Milan, Pavlovic ce la fa: il difensore è convocato per la gara contro il Lecce. Le ultime

Milan impegnato domani contro il Lecce a San Siro, con uno dei dubbi della vigilia che vengono sciolti proprio in queste ore. Strahinja Pavlovic, infatti, è convocato per la sfida, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi nove punti di sutura all'arcata sopracciliare dopo uno scontro di gioco avvenuto in Fiorentina-Milan.

Nella conferenza stampa di oggi Allegri era stato poco possibilista riguardo la sua disponibilità: "Pavlovic difficilmente sarà della partita, fino a ieri non poteva colpire la palla di testa. Gimenez è ancora fuori. Gli altri più o meno stanno tutti bene: poi domani ci saranno dei cambi, perché è la quarta partita in due settimane".

Il serbo, dunque, farà parte del gruppo: resta da capire se potrà dare il suo apporto a gara in corso o meno. La difesa sarà, dunque, la stessa di Como, con Tomori, Gabbia e De Winter titolari. Confermato anche il centrocampo: Saelemaekers a destra, Bartesaghi a sinistra, Fofana, Modric e Rabiot in mezzo; spera in un posto da titolare Ricci, magari al posto dell’ex Monaco. Davanti, assieme a Leao, torna Pulisic, ma Nkunku e Fullkrug sperano di giocare dall’inizio.