Milan, Pavlovic: "Tre punti importanti prima del derby, con Allegri sono migliorato tanto"
TUTTO mercato WEB
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Cremonese sbloccata dal suo gol nel finale: "Partita molto difficile, erano importanti questi tre punti prima del derby. Sono contento della mia stagione, grazie anche al mister mi sento molto bene e miglioro tanto con lui".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"