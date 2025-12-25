Fatto il 9, ora tutto sul difensore: cosa serve al Milan nel mercato di gennaio

Si è mosso con larghissimo anticipo il Milan, nell'ottica di rinforzare la squadra seguendo le precise indicazioni di Massimiliano Allegri. La corsa Scudetto è apertissima e per non lasciare niente di intentato, Tare e la dirigenza rossonera hanno scelto di assecondare le richieste del tecnico livornese in fatto di nuovi acquisti. A cominciare appunto dal centravanti, quel Niclas Fullkrug arrivato prima di Natale e che sarà a disposizione già per la prima del 2026.

Ora occhi puntati sulla difesa, l'altro reparto in cui Allegri ha chiesto intervento. I nomi che circolano sono tanti, di diversa caratura e con prezzi variegati. Alcuni profili internazionali sono quelli di Axel Disasi del Chelsea e di Niklas Sule del Borussia Dortmund. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare anche la voce di un interessamento per Federico Gatti della Juventus, calciatore da sempre in ottimi rapporti con Allegri. Operazione particolarmente complessa, ma chissà che uno scambio (magari con Ricci?) non possa far andare le tessere del puzzle al proprio posto.

Con la questione rinnovo di Maignan che tiene banco e che potrebbe portare all'arrivo di un nuovo portiere, da monitorare la fascia destra: il padrone indiscusso è Alexis Saelemaekers, con la dirigenza rossonera che in caso di occasioni potrebbe scegliere di intervenire per aggiungere un giocatore di ruolo in grado di coprire le spalle al belga in caso di necessità.