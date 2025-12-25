No ai fuochi d'artificio ma occhio a Tiago Gabriel: cosa serve al Lecce nel mercato di gennaio

Nessun colpo a effetto nel mercato di gennaio. E' questa in linea di principio l'idea del Lecce in questa sessione di gennaio che andrà a cominciare fra poche ore. Con due responsabili delle operazioni come Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, però, le possibili sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Molto, per non dire tutto, sembra comunque essere legato al futuro di Tiago Gabriel. Il difensore è una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione in Serie A e per ammissione del presidente Sticchi Damiani in tanti si sono già messi in fila per lui. Sia le big italiane che le facoltose squadre di Premier League. In linea di principio il Lecce non ha fretta di vendere, ma essendo arrivato per circa 2 milioni di euro ecco che una proposta importante con annessa maxi plusvalenza potrebbe far saltare il banco.

Detto del centrale, il focus sarà indirizzato verso lo sfoltimento del centrocampo, reparto in cui c'è grande abbondanza, con i vari Maleh, Rafia e Marchwinski che potrebbero trovare altre sistemazioni e magari creare spazio salariale per un nuovo innesto. In questo senso attenzione all'asse caldo delle ultime stagioni con l'Estrella Amadora, club da cui sono già arrivati Gaspar, Veiga e proprio Tiago Gabriel: i riflettori sono puntati su Sidny Cabral, terzino destro classe 2002 con tanti gol nelle gambe che però ha una valutazione alta, circa 8 milioni di euro.