Milan, Pioli: "È troppo poco giocare 45 minuti effettivi. La colpa è degli arbitri, non dei giocatori"

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato queste parole a Milan TV dopo il pareggio contro l'Udinese:

Sulla partita: "La nostra prestazione ad inizio ripresa non era quello che volevamo fare. Poi che il gol dell'Udinese fosse da annullare è evidente. L'errore è più del VAR che dell'arbitro. Si può vincere 1-0 anche senza brillare".

Sulle prossime partite: "Il derby è il derby, vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia. Cercheremo di fare del nostro meglio".

Sul momento del Milan: "Stiamo facendo meno bene del solito. Dentro la partita non abbiamo la continuità che serve per vincere partite così difficili. Serve più ritmo e qualità, abbiamo commesso troppi errori. Credo sia più una questione di testa, dobbiamo essere bravi a non subire questa pressione".

Sul rispetto nei confronti del Milan: "Non credo che sia mancanza di rispetto, ma sono errori evidenti. Il tocco di mano è netto, non è possibile non vederlo con i replay al VAR. Non è possibile anche che il tempo effettivo sia stato solo di un tempo praticamente. Non si può giocare così poco, non è corretto. E' troppo poco giocare 45' su una partita da 90'. Se uno fischia meno, i giocatori si alzano subito e non restano a terra a perdere tempo. Su questa cosa la colpa è degli arbitri e non dei giocatori".