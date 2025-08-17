Milan, possibile ritorno di Bennacer al Marsiglia: da capire la formula della trattativa
Le strade di Ismael Bennacer e dell'Olympique Marsiglia potrebbero presto ricongiungersi. Dopp il ko sul campo del Rennes, il tecnico dell'OM Roberto De Zerbi ha fatto intendere che qualche rinforzo per completare l'organico sarebbe gradito. Uno dei nomi caldi è proprio quello dell'algerino in uscita dal Milan, che ha finito la scorsa stagione a Marsiglia totalizzando 16 presenze e mettendo a referto 2 assist.
A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi che c'è però da sciogliere il nodo della formula dell'eventuale trasferimento di Bennacer al Marsiglia: il Diavolo vorrebbe infatti cederlo a titolo definitivo, mentre i francesi puntano ad altro prestito.
