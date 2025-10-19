Poker Greenwood, al Marsiglia non accadeva da Papin. De Zerbi: "Tra i migliori al mondo"

Al Velodrome è andata in scena una serata da ricordare. Con uno straordinario poker nel 6-2 rifilato al Le Havre, Mason Greenwood ha riscritto la storia del Marsiglia, diventando il primo giocatore a segnare quattro gol in una partita dai tempi di Jean-Pierre Papin nel 1991, anno in cui il francese vinse il Pallone d’Oro. Un exploit che porta a sei le reti stagionali dell’ex Manchester United e che lo consacra definitivamente come nuovo idolo dei tifosi dell’OM.

Al termine del match Roberto De Zerbi non ha nascosto l’entusiasmo per il suo attaccante, arrivando a parole che sanno di investitura: “Mason può diventare uno dei migliori giocatori del mondo. È già un top player sotto porta, ma può crescere ancora nel gioco di squadra. Voglio proteggerlo, lavora sodo e non salta mai un allenamento”.

A soli 24 anni Greenwood sembra aver ritrovato serenità e fiducia nel progetto marsigliese. E ora il futuro si preannuncia scintillante: il giocatore è atteso a nuove prove di maturità in Champions League, dove ha già brillato contro Real Madrid (assist) e Ajax (gol). Resta da capire quale sarà la sua scelta in ottica nazionale, tra Inghilterra e Giamaica, ma una cosa è certa: al Velodrome, la rinascita di Greenwood è solo all’inizio.