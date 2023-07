Milan, prosegue la trattativa tra Ballo-Toure e il Fulham: i rossoneri sperano nell'accordo

Continua la trattativa tra Fode Ballo-Touré e il Fulham per il possibile passaggio del terzino mancino del Milan in Premier League. Nei giorni scorsi i britannici avevano infatti trovato l'accordo con i rossoneri per un acquisto del giocatore a titolo definitivo, ma lo stesso esterno francese naturalizzato senegalese di origini maliane non aveva invece trovato la quadra sull'ingaggio. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore si sono riallacciati i contatti tra le parti alla ricerca di una soluzione.

C'è anche il Bologna.

Sullo sfondo resta anche l'interessamento del Bologna per Ballo-Toure, con il club felsineo che lo avrebbe individuato come il sostituto di Cambiaso, tornato alla Juventus dopo la stagione in prestito. Intanto il Milan si sarebbe cautelato chiedendo informazioni per Calafiori, con l'ex Roma che potrebbe diventare il nuovo vice Theo Hernandez.