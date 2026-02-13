Pulisic e il suo adattamento all'Italia: "Non tagliate gli spaghetti con il coltello e andrà tutto bene"

"Un paio d’anni fa non sapevo neanche una parola in italiano. Ci sto lavorando. Non è ancora perfetto ma provo ad immergermi nella cultura e imparare la lingua. All’inizio comunque non avevo proprio idea di cosa mi dicessero… (sorride, ndr). Ma funziona così, impari strada facendo”. Così Christian Pulisic ha descritto il suo adattamento all'Italia, nel corso dell'intervista ad Access Hollywood.

Ho visto il video che ha pubblicato il Milan per celebrare le Olimpiadi, molto bello. Ma perché è “vietato” il cappuccino dopo le 11 del mattino?

“Non so dirti il perché, devi chiederlo agli italiani (ride, ndr). Non ha senso per me. Non sono un grande bevitore di caffè quindi per me non è un problema, però effettivamente non gradiscono quando metti il latte nel caffè dopo una certa ora. Ci sono state un sacco di “tradizioni” italiane che ho dovuto imparare”.

Tipo?

“Non tagliare gli spaghetti con il coltello e andrà tutto bene”.

Cosa fai per far sì che l’Italia ti faccia sentire a casa?

“Non è che esco molto, sto molto a casa a fare “cose americane” come i sandwich burro d’arachidi e marmellata e parlare con la mia famiglia, cose semplici come queste che mi fanno sentire a casa in un certo senso”.