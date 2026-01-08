Milan, Pulisic: "Voglio fare più gol. Non vedo l'ora di giocare insieme a Leao"

Christian Pulisic, vero e proprio trascinatore del Milan con i suoi gol, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero a pochi minuti dall'inizio del match contro il Genoa, parlando dei suoi obiettivi per il 2026: "Voglio fare sempre di più, voglio fare più gol e vincere tante partite".

Come si trova con Leao in attacco?

"Non vedo l'ora di giocare insieme a lui, possiamo fare bene. La speranza è quella, così possiamo vincere. Giochiamo contro una squadra tosta e non sarà facile, l'obiettivo è quello di ottenere i 3 punti restando compatti".