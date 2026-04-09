Milan, quanti estimatori per Fofana: sirene turche e inglesi, ecco per quanto può partire

Tutti pazzi per Youssouf Fofana. Il portale MilanNews dedica un approfondimento al centrocampista francese del Milan e alle tante manifestazioni d'interesse arrivate nei suoi confronti in vista della prossima estate. L'ex Monaco - si legge - gode infatti di diversi estimatori dalla Premier League, ma anche dalla Turchia.

Via per fare cassa? Che il player trading sia una pratica necessaria all’interno del calciomercato italiano è ormai risaputo e il Milan, sotto questo aspetto, ha già dato dimostrazione in passato di essere avvezzo a tale leva economica per poter alimentare i propri movimenti in entrata. Proprio così Fofana potrebbe diventare un elemento sacrificabile sull’altare di una politica di rafforzamento della rosa, con mister Massimiliano Allegri determinato a prendere Leon Goretzka (in scadenza col Bayern e nel mirino di mezza Europa) per il ruolo di mezzala alla destra di Modric.

Acquistato per 26 milioni di euro (cifra iscritta nell’ultimo bilancio approvato il 30 giugno 2025), Fofana ha già operato le famose fasi di ammortamento, con la rata annuale che ammonta a circa 5.2 milioni. Quindi, al termine dell’attuale stagione, il valore residuo a bilancio ancora da ammortizzare sarebbe sui 16 milioni. Ecco perché un’offerta di un certo tipo potrebbe avere anche l’effetto positivo di una plusvalenza.