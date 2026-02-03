Milan, Rabiot: "Inter? Ci penseremo più avanti, quarto posto obiettivo minimo"
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 3-0 contro il Bologna: "La partita era semplicissima, all'inizio non siamo riusciti a tenere il pallone davanti poi abbiamo preso fiducia e potevamo fare gol ogni momento. Ci accontentiamo del risultato, ma potevamo fare meglio e segnare di più nel secondo tempo. In ogni caso è una vittoria che ci dà fiducia".
Si apre un mese delicato?
"Non so se è un mese delicato, tutte le partite sono importanti. Intanto abbiamo preso punti sul quinto posto, all'Inter penseremo più avanti: l'obiettivo minimo è il quarto posto e abbiamo allungato sulla Roma. Per noi è un bel momento, dobbiamo continuare così".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
