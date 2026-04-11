Milan, Ricci: "Serata da dimenticare, se abbiamo 63 punti in classifica un motivo c'è"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara persa 3-0 in casa contro l'Udinese: "Una partita non facile da analizzare, per noi era importante perché dovevamo dare un segnale dopo Napoli e non c'è stato. In fase di possesso c'è stata troppa frenesia, questo ci ha portato a subire delle ripartenze. E' stata una serata da dimenticare, ma se abbiamo 63 punti un motivo c'è. Dobbiamo appoggiarci alla forza del gruppo per uscire da questo momento negativo".

Cosa cambia dopo questa sconfitta?

"Non è cambiato nulla, è un momento di difficoltà all'interno di una stagione. Può capitare, certe cose non ci vengono. Sicuramente è un risultato pesante, ci dispiace per tutti i tifosi. L'unico modo è voltare pagina".

Avevate provato il nuovo sistema di gioco?

"A parte il sistema di gioco, bisogna vedere come stai in campo. Oggi non c'eravamo, qualcosa abbiamo creato ma non siamo riusciti a concretizzare, è mancato qualcosa rispetto alle altre partite, eravamo meno presenti e questo deve farci riflettere".