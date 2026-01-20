Milan, Roma e Pisa hanno i loro bomber. Polverosi: "Le soluzioni che piacciono agli allenatori"

C'è una cosa che accumunava una squadra in lotta salvezza come il Pisa e due squadre ai vertici come il Milan e la Roma: la mancanza del gol. Problema che, come scrive il noto giornalista Alberto Polverosi in un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, sembrano aver risolto dopo gli arrivi rispettivamente di Durosinmi, Fullkrug e Malen, già tutti decisivi nel weekend della 21^ giornata di Serie A.

Questo il pensiero di Polverosi, iniziando da Füllkrug: "Il tedesco è stato il primo a mettere piede in Italia, all’inizio del mese. Ultima partita a fine novembre col West Ham, dodici minuti alla fine. La prima da titolare col Milan a Firenze, l’11 gennaio. Poi si è infortunato ma non si è fermato e domenica sera, in una partita molto complicata, ha piazzato il colpo. Gol da centravanti vero, cross dal fondo di Saelemaekers, lui si stacca dalla marcatura e di testa porta i tre punti alla sua nuova squadra".

Meglio di lui, secondo il giornalista, ha fatto Malen: "Due allenamenti a Trigoria, in campo dal primo minuto a Torino, primo gol annullato, secondo gol buono, dentro a una partita piena di spunti e con un’intesa immediata e spontanea con Dybala. In campo parlano lo stesso linguaggio, uno sa già dove trovare l’altro".

Infine, l'analisi su Durosinmi: "Nella prima parte di questa stagione, col Viktoria Plzen ha fatto 31 partite, coppe comprese, segnando 14 gol. Non proprio una scommessa visto che il Pisa lo ha pagato 11 milioni, l’acquisto più costoso della sua storia. Ma dopo solo un paio di allenamenti con un tecnico che in fatto di gol è piuttosto esperto, all’esordio in una partita dura contro l’Atalanta, gli è bastato un bel cross di Leris per girare di testa il pallone nella rete di Carnesecchi".