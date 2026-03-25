Un'altra italiana vuole Goretzka: a giugno si svincolerà dal Bayern, il Napoli ci prova

Leon Goretzka si svincolerà dal Bayern Monaco a giugno e alla corsa per acquistarlo, dopo Juventus, Inter e Milan, si è iscritto anche il Napoli, che cerca un profilo internazionale per migliorare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna è da sempre molto attento a queste opportunità, ma la concorrenza è spietata.

Non ci sono solo le italiane infatti perché pure Atletico Madrid e Arsenal stanno valutando se presentare o meno un'offerta al 31enne. Attualmente percepisce 9 milioni di euro più bonus e c'è da capire quale sarà la sua richiesta. Ora però le sue priorità sono cercare di vincere tutto in Baviera e preparare il Mondiale che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada in estate.

Il Napoli intanto pensa anche ai rinnovi di contratto. Frank Zambo Anguissa ha una postilla nel suo accordo che permette ai partenopei di prolungare l'intesa fino al 2027: la volontà di entrambe le parti è proseguire insieme, anche se non mancano estimatori del camerunese, soprattutto in Super Lig. Stanislav Lobotka invece, il cui contratto scadrà nel 2027, ha una clausola da 25 milioni di euro: se qualcuno dovesse pagarla, allora sarà ceduto.