Italiano dopo il ko contro il Napoli: "Nessun rimpianto. Queste gare fanno crescere il Bologna"

Vincenzo Italiano non ha voluto fare drammi e ha riconosciuto la superiorità da parte del Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Bologna, il tecnico ha parlato così dopo la finale persa per 2-0: "Ci abbiamo provato, cercando di fare il possibile contro una squadra che oggi (ieri, ndr) ha fornito una grande performance".

C'è spazio anche per un episodio che avrebbe potuto cambiare il corso della gara: "In realtà con il colpo di testa di Lewis abbiamo anche avuto l’occasione dell’1-1, ma è chiaro che il Napoli ha meritato. Rimane che queste sono esperienze importanti, partite belle da giocare, che fanno crescere il club, la squadra, lo staff e l’ambiente. Il nostro percorso continua e passa anche da competizioni del genere. Nessun rimpianto, i ragazzi hanno dato tutto e andiamo avanti con la testa ai prossimi obiettivi"