Avellino, senza un'offerta importante Lescano non si muove a gennaio

Come riporta Il Mattino per il momento è congelato ogni discorso fra Avellino e Salernitana per Facundo Lescano. Il club irpino è stato categorico: l'argentino partirà solo in presenza di un'offerta importante dal punto di vista economico. Se non dovesse arrivare dalla Salernitana, il Ravenna o il Brescia, e tre club che hanno messo nel mirino l'ex Trapani, l'Avellino non si farebbe problemi a tenersi l'argentino in organico.

Di Lescano e non solo, ne ha parlato il direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello ai microfoni di Radio Ufita

"Palumbo è un giocatore dell'Avellino che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale: ci auguriamo una crescita con lui, ma se dovesse presentarsi un'offerta da categorie superiori, molto importante, se ne parlerà. Non c'è nulla, almeno per adesso, neppure per Lescano, che è un professionista, si sta allenando e sta facendo bene. Certamente, non sta giocando molto, ma vediamo come si evolverà il mercato, al momento è un nostro giocatore".