Bari, Dorval può partire a gennaio: l'esterno sinistro nel mirino della Sampdoria

Tra i nomi seguiti dalla Sampdoria per il mercato invernale c’è anche quello di Mehdi Dorval, esterno sinistro attualmente in forza al Bari. Il profilo del franco-algerino è monitorato da tempo e, rispetto ad altre operazioni più complesse, questa potrebbe essere una delle trattative più rapide.

Tutte le parti in causa, infatti, sembrano favorevoli all’operazione: il giocatore è pronto a a partire, dopo che in estate era già stato ad un passo dall'addio, il Bari valuta la cessione e la Samp è alla ricerca di un esterno capace di dare equilibrio e spinta sulla corsia mancina. Restano però alcune variabili, perché il club blucerchiato non è l’unico ad aver messo gli occhi su Dorval.

La sensazione è che molto dipenderà dai tempi e dalle priorità della Samp, impegnata su più tavoli in un gennaio che si annuncia particolarmente intenso. Ma Dorval resta una pista concreta e percorribile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.