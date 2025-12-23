Ordine: "Ci sono sfide che non si possono vincere. Milan-Como a Perth è una di quelle"

Il giornalista Franco Ordine ha approfondito il tema legato a Milan-Como su Il Giornale, scrivendo la sua opinione in merito. Di seguito alcuni estratti del suo pezzo: "Ci sono sfide che non si possono vincere. Milan-Como trasferita dall'altra parte del mondo, a Perth, in Australia, con arbitro asiatico, è stata una di queste. E ieri è arrivata la resa definitiva. Si torna così alla soluzione domestica, regolamentare"

Ordine ha poi proseguito, spiegando i motivi che hanno portato a rinunciare all'ipotesi: "[...] Tre gli ostacoli insuperabili: la presenza di un arbitro asiatico che avrebbe dovuto riferire al giudice sportivo italiano alterando la regolarità del torneo; gli eventuali ricorsi di tifosi e abbonati del Milan rivolti a Lega e ai due club; infine il veto mai esplicito di Fifa e sotto sotto dell'Uefa perché quel trasloco avrebbe costituito un pericoloso precedente".

Infine ha concluso: "L'ultimo a segnalare la grave anomalia è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina: il suo monito è servito. E alla fine anche il ministro Abodi ha salutato la marcia indietro conclusiva con una frase che riassume la vicenda: 'C'è stata leggerezza'".