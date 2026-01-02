Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia

Dopo appena sei mesi dal suo arrivo Andrea Cistana saluterà, a titolo temporaneo, quello Spezia dove non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante né sotto la gestione di Luca D'Angelo né sotto quella di Roberto Donadoni. Il centrale infatti è sceso in campo per appena 525 minuti spalmati in nove apparizioni fra campionato e Coppa Italia.

Il futuro dell'ex capitano del Brescia sarà a Bari: i due club infatti nelle ultime ore hanno fatto passi avanti decisivi per il trasferimento in prestito secco del classe '97, che ha ancora un anno e mezzo di contratto con gli aquilotti come riferisce Cittadellaspezia.com. L'interesse dei Galletti, palesato ormai da un paio di settimane, si è dunque concretizzato in queste ore con il tecnico Vincenzo Vivarini che potrebbe avere a disposizione il giocatore nei prossimi giorni per rinforzare un reparto che ha mostrato qualche crepa di troppo nella prima metà della stagione.