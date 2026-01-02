Insigne alla Lazio? Orsi dubbioso: "Sono scettico: farebbe l'alternativa a Zaccagni?"

L'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi, ha parlato a Radio Marte del possibile approdo dell'ex attaccante di Napoli e Toronto, Lorenzo Insigne, alla Lazio. "A Roma se ne parla, io sono molto scettico su Insigne" - le sue parole riportate da Napoli Magazine - ", che farebbe l’alternativa di Zaccagni, in una squadra che gioca solo il campionato", ha fatto notare.

Poi ha aggiunto sia su Insigne che su Giacomo Raspadori, altro giocatore accostato alla Capitale: "Non so Sarri che utilizzo ne potrebbe fare, inoltre l’ex Napoli non gioca da tempo e viene da un campionato poco allenante. Caldo in attacco il nome di Raspadori, tra Roma e Lazio, bisogna vedere: l’uscita di Castellanos e i soldi della Champions predispongono ad un ingresso. Vedremo chi la spunterà tra le due squadre capitoline, con la Roma che è in vantaggio".

Parlando del Napoli poi ha spiegato: "Milinkovic-Savic gioca molto all’interno dell’area di rigore e poco fuori la stessa: ottimo portiere, gioca bene con i piedi ma non credo cambi molto a livello tattico per il Napoli la sua presenza rispetto a quella di Meret. Alex credo abbia poche possibilità di tornare titolare, e sono convinto che sarebbe cambiato poco anche senza infortunio. Conte aveva scelto Milinkovic già prima. Di qui l’investimento economico importante in estate. La Lazio ha una grande solidità difensiva, seconda difesa del campionato ad oggi. La squadra di Sarri ha qualche problema in attacco ma gioca bene, e se si mette dietro in ripartenza può far male. Da capire come Conte vuole impostare la partita di domenica".