Como, Fabregas apre ad un innesto in attacco: "Poche soluzioni senza Morata, Addai e Diao"

Il Como comprerà ancora a gennaio? La società lariana ha dimostrato di avere le idee chiare e i mezzi per muoversi laddove ne ha bisogno e presto potrebbero esserci nuovi movimenti in entrata. Anche nella conferenza stampa odierna il tecnico Cesc Fabregas ha lasciato intendere che il club farà le dovute riflessioni in quei ruoli dove oggi ci sono poche certezze.

Uno di questi è l'attacco: "Senza Morata, Addai e Diao abbiamo poche soluzioni" - le parole dell'allenatore spagnolo a Lario Sport - ". Vediamo, non posso dirvi cosa faremo ma valuteremo se ci saranno opportunità. Altrimenti, continueremo a lavorare con il materiale che abbiamo: sono molto contento della nostra squadra, posso solo ringraziare i ragazzi per tutto quello che fanno".

A proposito di Morata ha aggiunto: "Alvaro sta meglio, sta lavorando già in campo ma il tempo stimato di recupero è più o meno quello di Diao. Kuhn deve dimostrarmi e farmi vedere, ha avuti diversi problemi fisici che lo hanno frenato. Arriva però un momento che anche i giocatori devono farmi vedere che danno il massimo e che sono pronti. Sono sicuro che lo farà".

Sul ruolo di terzino sinistro sul quale si dice che il Como stia cercando un rinforzo sul mercato, ha spiegato: "Non mettetemi in difficoltà. Ripeto, sono contento di tutti i giocatori, analizziamo sempre cosa possiamo migliorare. Abbiamo le nostre idee, ma non stiamo pesando di prendere un terzino sinistro. Sono contento di Moreno e Valle".