Milan, Tomori: "Un buon punto per il nostro percorso. Ora pensiamo al Sassuolo"

Al termine del match contro la Juventus, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di TeleLombardia: "Partita difficile, lo sapevamo prima che cominciasse. Possiamo essere contenti con il punto. Volevamo vincere, però, dal punto di vista del nostro percorso è un punto importante".

Come dice il mister: quando non si può vincere non si deve perdere.

"Penso che è stata una partita equilibrata, loro hanno giocatori forti. Dovevamo stare attenti sui loro pericoli ma abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarsi sulla prossima adesso".

La sensazione è che quest'ultima settimana è tornata serenità anche attorno al mister.

"Dopo Napoli ed Udinese dovevamo fare uno switch e siamo tornati a fare le basi perché magari le avevamo perse un po'. Nelle ultime due partite abbiamo difeso bene, come una squadra. Oggi non siamo riusciti a vincere ma è un buon punto per il nostro percorso e dobbiamo continuare".