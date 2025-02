TMW Milan, via al pranzo UEFA col Feyenoord: presenti Ibrahimovic, Moncada e Kirovski

Via al consueto appuntamento del pranzo UEFA a Rotterdam fra le dirigenze di Milan e Feyenoord. L'occasione precede la sfida di questa sera, andata del play off di Champions League che darà l'accesso agli ottavi di finale, che avrà il fischio d'inizio alle ore 21.

Per la società rossonera presenti Ibrahimovich, Moncada e Kirovski, arrivati da pochi minuti all'interno del De Kuip, sede dell'incontro formale. Nel frattempo, la squadra di Sergio Conceiçao è in hotel pronta per la riunione tecnica e per la preparazione degli ultimi dettagli della sfida.

Ieri, l'allenatore portoghese aveva così parlato del match: "Non è che abbiamo tante soluzioni, siamo in 15 più Camarda e Bartesaghi; tra infortuni e giocatori fuori lista abbiamo qualche difficoltà, ma anche loro hanno degli infortunati. Noi allenatori dobbiamo trovare delle soluzioni. Si può avere equilibrio in campo con i quattro attaccanti? Si gioca in 11, l'equilibrio si fa con tutta la squadra. Ibra intanto ha detto che ho due squadre, ma ho più di due squadre con tutto il settore giovanile. Vogliamo fare bene. Per l'equilibrio si lavora. Non è che avendo tanti giocatori offensivi fai più gol e se hai tanti difensori non prendi gol. Ci sono tanti momenti del gioco e noi abbiamo bisogno di questo equilibrio".