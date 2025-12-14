Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Racing, sogno infranto in finale. Il presidente Milito: "Fa male, questo dolore da attraversare"

Yvonne Alessandro
ieri alle 23:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

La finale del Torneo Clausura 2025, finita ai calci di rigore (5-4) in favore dell'Estudiantes, ha ferito nel profondo il Racing de Avellaneda che aveva l'opportunità di tornare campione del torneo a sei anni di distanza dall'ultima volta. Nelle ore successive il traumatico risveglio, il presidente Diego Milito si è incaricato di trasmettere un messaggio riflessivo a proposito della dura sconfitta tramite una storia su Instagram.

Messaggio ai tifosi. "Fa male, sì. È dura", esordisce il Principe e numero uno del club argentino sul social media. "Dobbiamo attraversare questo dolore per continuare a lottare per cose importanti. Andiamo avanti saldi e convinti della direzione che stiamo seguendo. È stato un anno meraviglioso", la riflessione proposta da Milito. "Voglio ringraziare tutta la squadra e lo staff tecnico per aver rappresentato il club e i tifosi nel miglior modo possibile. Ai tifosi e ai soci, grazie ancora una volta per averci accompagnato e sostenuto in ogni momento. Perché senza il vostro sostegno e il vostro accompagnamento sarebbe impossibile. Sono orgoglioso di tutti. Continuiamo insieme perché così siamo più forti".

Adrian Martínez, autore di un gran gol nella partita, ha invece commentato: "I piani di Dio sono stati, sono e saranno sempre perfetti. È mancato davvero poco per riuscirci, ma abbiamo lasciato tutto quello che avevamo in campo". Dopo aver ringraziato compagni, famiglia e tifosi, ha scritto un passo della Bibbia con riferimento alla resilienza: "Siamo tribolati in ogni maniera, ma non schiacciati; perplessi, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; abbattuti, ma non distrutti".

