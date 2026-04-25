Tra il Racing e Milito qualcosa si è rotto: contestazione e insulti dai tifosi per la prima volta

È successo l'inaspettato al "Cilindro" questa notte italiana. Il pareggio per 1-1 contro il Barracas Central non solo ha complicato il cammino del Racing verso i playoff del Torneo Apertura, ma ha anche segnato una rottura tra i tifosi della Academia e la dirigenza, guidata dall'idolo di sempre e presidente da un anno e mezzo Diego Alberto Milito.

Infatti, come da video divulgati in rete e sui social, appena terminata la partita di campionato dalle tribune hanno intonato insulti contro la commissione direttiva. "Se ne vada a f.....o!", una delle frasi captate. L'andamento irregolare della squadra, in termini di risultati sportivi, sommato all'espulsione di Adrian Fernandez al primo minuto di gioco, con il pareggio incassato a 10 minuti dalla fine hanno esaurito la pazienza della tifoseria.

I cori hanno lasciato chiaro che il malessere dei tifosi si dirige più verso i vertici del club piuttosto che verso lo staff tecnico. La società argentina rappresentata dal 'Principe' Milito, ex attaccante di Inter e Genoa, nonché simbolo del Racing. Allo stesso tempo, si è trattato della prima volta che la piazza si lamentasse chiaramente della conduzione dei capi.

A questo punto, però, il confronto finale nella fase a gironi contro l'Huracan sarà vitale per placare gli animi del Cilindro di Avellaneda. Ma il Racing non dipende più solo da se stesso per la qualificazione, trovandosi all'ottavo posto della Zona B e a rischio sorpasso in questa giornata dal Gimnasia e dal Tigre. Con questo panorama, l'Academia dovrà pregare di non scivolare ancora più in basso. Mentre in settimana torna la Copa Sudamericana, tra le altre cose.