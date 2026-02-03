Miranda serve un assist (involontario) a Rabiot su rimessa laterale: Bologna-Milan 0-3
TUTTO mercato WEB
Tris del Milan a Bologna. Erroraccio di Miranda, che direttamente da rimessa laterale serve un perfetto assist ad Adrien Rabiot: per il francese è un gioco da ragazzi superare Heggem e andare in porta per segnare lo 0-3 al 48'. Notte fonda al Dall'Ara per la squadra rossoblù.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile