Live TMW Milan, Fofana: "Un piacere tornare in campo. Il nostro obiettivo non è lottare con l'Inter"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Milan contro il Bologna nella ventitreesima giornata della Serie A 2025/26 (0-3 il risultato finale firmato dalle reti di Loftus Cheek, Nkunku e Rabiot), è intervenuto Youssouf Fofana. Il centrocampista rossonero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.09 - Inizia la conferenza stampa di Youssouf Fofana.

Le è mancato stare in campo?

"A livello mentale sto benissimo. È vero che penso alla mia partita quando gioco, ma non è una cosa che mi assilla per tutto il resto della settimana. Devo andare avanti e guardare sempre alla prossima partita. Anche se ho sbagliato una, due, tre o quattro partite devo sempre pensare alla prossima. È stato un piacere tornare in campo stasera".

Cosa sentite all'interno dello spogliatoio? Potete puntare allo scudetto?

"L'obiettivo non è lottare con l'Inter, bensì fare meglio dell'anno scorso".

Sente l'affetto speciale della tifoseria del Milan nei suoi confronti?

"L'affetto lo sento a Milanello e a San Siro quando faccio le cose bene. Questa sera l'ho sentito così così. Ma quando sono in giro per Milano sento la vicinanza di alcuni tifosi. Hanno inventato una canzone in mio onore? Non ne sono a conoscenza".

Quanto vale ora il vantaggio sulla Roma?

"Dobbiamo ancora giocare contro di loro. Non c'è ancora un vantaggio effettivo, dopo quella partita se le cose dovessero rimanere invariate potremmo dire che ci sarà un vantaggio".

23.15 - Termina la conferenza stampa di Youssouf Fofana.