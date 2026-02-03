E se fosse (questo) Nkunku l'attaccante che il Milan cercava sul mercato?

"Non è il mio momento, è solo un momento normale. Non ho mai pensato neanche per un secondo di andarmene". Ha parlato chiaro Christopher Nkunku, prima sul campo e poi a parole. La sfida contro il Bologna al Dall'Ara si è chiusa 3-0 in favore dei rossoneri con l'ex Chelsea grande protagonista con un assist prima e un gol poi, su calcio di rigore.

Con la chiusura di questa sessione di mercato invernale sono state messe a tacere anche le voci riguardante l'attaccante francese, dato a più riprese fra i partenti per far spazio prima ai vari Zirkzee e Vlahovic, poi a quel Mateta saltato per questioni fisiche secondo l'ammissione del ds Igli tare. Lui però non ha mai aperto a questa possibilità, convinto com'era di poter dire la sua all'interno della stagione rossonera. E così è stato.

Con quello di oggi a Bologna sono 3 gol nelle ultime 5 partite, di cui una giocata per soli 3 minuti e una per soli 16 minuti. Numeri importanti. Numeri da attaccante di riferimento. Numeri che stanno portando punti al Milan. E che forse faranno vedere le cose da una prospettiva diversa, al termine del campionato. E chissà che magari non sia davvero Nkunku l'attaccante di cui il Milan aveva bisogno e che ha a lungo cercato sul mercato.