Milan, Fofana: "Nkunku giocatore di alto livello, vogliamo fare meglio dello scorso anno"

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Bologna: "Stasera mi valuto abbastanza bene sul piano tattico, era una partita difficile contro una squadra che gioca uno contro uno. Dovevamo essere cattivi e giocare con maturità, a livello personale stavo bene fisicamente ma con la palla posso sempre fare di più".

Quanto è importante l'anima francese nel vostro spogliatoio?

"Siamo tutti insieme, lo spogliatoio è unito. Stasera era giusto abbracciare Rabiot e Nkunku che ha iniziato piano ma ora è un giocatore di alto livello".

Qual è il vostro obiettivo?

"L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso".