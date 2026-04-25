Missione del Manchester United domani a San Siro. Uno scout seguirà da vicino Rafa Leao

Su Rafael Leao hanno messo gli occhi i dirigenti del Manchester United, che stanno progettando l’acquisto di un esterno offensivo con determinate caratteristiche. Fra queste, piede destro, abile nell’uno contro uno e che sappia giocare sulla fascia sinistra: peculiarità che quindi il portoghese del Milan possiede.

In questo senso, sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, domani sera a San Siro - in occasione del posticipo di campionato contro la Juventus - ci sarà anche uno scout dei Red Devils per visionare da vicino l’attaccante lusitano classe 1999 e magari capire meglio se possa essere davvero un elemento giusto su cui puntare nella prossima stagione di Premier League.

L'aspetto economico, del resto, non può spaventare una corazzata come quella di Manchester: Leao è legato al Milan fino al 2028 e guadagna 7 milioni a stagione, cifre assolutamente alla portata dello United. In casa rossonera stanno valutando il da farsi per quanto riguarda il reparto offensivo della prossima stagione, tuttavia la sensazione che filtra da via Aldo Rossi è che Leao non sia affatto intoccabile e tantomeno incedibile dinanzi a proposto nell'ordine dei 50-60 milioni cash.