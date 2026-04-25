Lazio, il futuro di Romagnoli ora è incerto: il difensore potrebbe anche restare

Il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere nuovamente riscritto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio è molto difficile che venga rinnovato, ma con la situazione geopolitica attuale è altrettanto complicato immaginare un passaggio all'Al Sadd dell'ex Milan. Più avanti non è da escludere che le parti si mettano a sedere per capire se ci sono i margini per un prolungamento.

Quel che prima sembrava ovvio, ovvero che dicesse addio alla Lazio, non lo è più. Se Sarri venisse confermato da Lotito sulla panchina dei biancocelesti, cercherà in tutti i modi di trattenerlo, anche a costo di perderlo da svincolato tra un anno, cosa che per altro è già accaduta più di una volta a Formello. Tutto quindi è ancora incerto, ma il presente è più bello che mai e gli permetterà di disputare una finale di Coppa Italia da protagonista.