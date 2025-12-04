Donald Trump parteciperà al sorteggio per i Mondiali, domani a Washington DC

Il primo ministro canadese Mark Carney, la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump hanno confermato la loro partecipazione ai sorteggi mondiali di Washington. Lo fa sapere la FIFA attraverso i propri canali ufficiali.

Tutto come da previsioni e nulla di strano, anche se c'è da immaginarsi che la presenza di Trump farà discutere. Il presidente statunitense è in ottimi rapporti con Gianni Infantino, al punto da aver partecipato alla premiazione per il recente Mondiale per club negli USA, una competizione lungo la quale la sua presenza e alcuni incontri - su tutti quello con la Juventus- hanno fatto parecchio rumore.

Il sorteggio per i gruppi della fase finale dei Mondiali avrà il via domani, a Washington appunto, a partire dalle 18 ora italiana. L’Italia, che deve ancora guadagnarsi l’accesso alla rassegna iridata - il 26 marzo la semifinale degli spareggi con l’Irlanda del Nord, a Bergamo -, andrebbe in quarta fascia, ove qualificata.