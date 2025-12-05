Trump sui Mondiali: "Abbiamo venduto più biglietti di qualsiasi altro paese al mondo"

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha puntato i riflettori sul capo della FIFA, Gianni Infantino, in vista del sorteggio dei Mondiali del 2026 che si terrà venerdì a Washington, lodando l'organizzazione del più grande evento sportivo del mondo da parte del dirigente calcistico. Vedendo il numero 1 della FIFA tra il pubblico durante una cerimonia a Washington per la firma di un trattato di pace tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo, Trump si è congratulato con lui per quella che ha descritto come una domanda record di biglietti per la prima Coppa del Mondo a 48 squadre, co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico.

"Gianni, molte grazie", ha detto Trump. « Hai fatto un lavoro fantastico, sei un grande leader nello sport e un gran signore". Le squadre conosceranno il loro destino nella fase a gironi nel tardo pomeriggio di venerdì al John F. Kennedy Center for the Performing Arts, in occasione del sorteggio di un torneo che si giocherà in tre Paesi e 16 città, da Vancouver a Città del Messico.

Trump ha affermato che le vendite stanno procedendo a un ritmo mai visto. "Posso riferirvi che abbiamo venduto più biglietti di qualsiasi altro Paese al mondo a questo punto della competizione", ha detto, aggiungendo che la domanda ha già "battuto ogni record".