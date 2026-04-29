AIA verso il commissariamento, il favorito per il post Zappi è Nicola Rizzoli

È Nicola Rizzoli il favorito per ricoprire il ruolo di commissario dell’Aia. Ne scrive la Repubblica, che analizza gli scenari dopo la conferma dell’inibizione di 13 mesi nei confronti di Antonio Zappi, arrivata ieri in terzo grado. La decisione sul commissariamento, non ancora arrivata, è comunque nell’aria: Gabriele Gravina, presidente dimissionario che può comunque porre in essere l’atto (rientra tra quelli indifferibili), vuole che la scelta sia condivisa con le componenti, ma non ci sono dubbi.

Arrivare al commissario, in tempi brevi anche se non brevissimi, serverebbe anche ad anticipare le mosse del Comitato Nazionale dell’Aia, che nelle prossime ore si riunirà e pronuncerà la decadenza di Zappi, destinata a diventare efficace dopo la ratifica da parte del consiglio federale Figc. A quel punto, si aprirebbe il procedimento elettorale interno all’assoarbitri, destinato a concludersi a luglio, in tempo per le nomine della prossima stagione. Il commissariamento, giudicato necessario dopo i tanti scandali interni alla categoria, eviterebbe questo percorso e porterebbe a una nomina di eccellenza.

In tal senso, lo sarebbe senza grossi dubbi quella di Rizzoli. Considerato per anni tra i migliori arbitri italiani, è stato designatore dal 2017 al 2021, per poi cedere il passo a Gianluca Rocchi. Da allora è lontano dalle dinamiche federali, nel 2021 ha intrapreso il ruolo di coordinatore del progetto arbitri e Var in Ucraina, mentre attualmente è impegnato con la Concacaf. Adesso potrebbe tornare per rilanciare il movimento.