Bologna, nuove sfide per Ferguson? Lo zio apre all'addio, ma servono offerte importanti

Il Bologna considera Lewis Ferguson un pilastro fondamentale del proprio progetto tecnico, come dimostrato dal rinnovo contrattuale siglato fino al 30 giugno 2028 con opzione per un ulteriore anno. Nonostante un rendimento talvolta altalenante dopo il grave infortunio al crociato subito nell'aprile 2024, lo scozzese mantiene il ruolo di capitano e punto fermo del gruppo.

Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la prossima sessione estiva di mercato potrebbe anche riservare sorprese. Il giocatore ed il club valuterebbero seriamente proposte importanti, qualora dovessero arrivare. Ad alimentare le ipotesi di una cessione sono state anche le recenti dichiarazioni dello zio del calciatore, Barry Ferguson, che ha detto: "Quest’anno ha giocato molto in Europa League, ma non tanto in campionato. Per questo potremmo vedere un trasferimento di Lewis in estate".

Da un lato il Bologna potrebbe aprire ad una cessione, ma solo in caso di proposte davvero allettanti. Dall'altro il giocatore sarebbe tentato da misurarsi anche su altri palcoscenici. Il ventiseienne, atteso anche dall'impegno ai Mondiali, non intende comunque forzare alcuna rottura con l'ambiente rossoblù, dove si è integrato perfettamente. E la dirigenza del Bologna non ha intenzione di privarsene facilmente, ma resta consapevole che davanti a un'offerta economica irrinunciabile il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dall'Emilia per permettergli di misurarsi con nuove sfide professionali.