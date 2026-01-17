Montella ricorda Commisso: "Ho conservato uno splendido rapporto. Ha fatto tanto per Firenze"

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina durante la gestione di Rocco Commisso e attuale ct della Turchia, ha voluto ricordare il patron viola, scomparso oggi all'età di 76 anni, con queste parole rilasciate a Radio FirenzeViola: "Quella di stamattina è stata una sveglia davvero triste. Ho conservato uno splendido rapporto con il presidente e la famiglia. La stima nei suoi confronti è rimasta intatta così come l'amicizia. È una giornata oltremodo triste. Il suo modo di rapportarsi alle persone era gentile e spontaneo, ha fatto tanto per Firenze, il centro sportivo è qualcosa di incredibile, tra i più belli d'Europa. In poco tempo ha lasciato qualcosa.

Nonostante si sapesse che non stava bene quella della sua scomparsa è stata comunque una notizia inaspettata. Il calcio è un'azienda particolare che non tutti capiscono e non sempre c'è logica. Commisso ha fatto un grosso investimento e ha speso tanto tenendo conto dei paletti Uefa. Ha portato la Fiorentina a competere ad alto livello con due finali di Conference League. Rivolgo un abbraccio alla famiglia".