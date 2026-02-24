Juve, senti Montella: "Impresa possibile con il Gala. Yildiz? L'assenza di Vlahovic davanti pesa"

La Juventus si appresta ad affrontare il Galatasaray: domani la sfida di ritorno dei playoff di Champions League per provare a rimontare il 5-2 dell'andata. Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, si è detto sorpreso del risultato della prima partita - in una intervista rilasciata a Tuttosport - spiegando però che l'impresa per i bianconeri non è impossibile.

"Il calcio lascia sempre tutto aperto" - le sue parole - ": il Gala ha un vantaggio considerevole, bisogna però stare in partita sempre. In campionato hanno pagato lo scotto dell’impresa fatta in Champions. La Juve troverà una squadra mentalizzata, ma le imprese si fanno: lo racconta la storia", ha assicurato Montella.

In merito al momento di forma di Kenan Yildiz, che in questo momento vive qualche alto e basso, l'allenatore spiega che è dovuto alle tante partite in calendario: "Quando si gioca tanto ci sono alti e bassi normali", spiega. Per poi aggiungere: "Yildiz ha bisogno di più assistenza davanti, ma è un giocatore di altissimo livello. Se la Juve funziona, sono certo che possa migliorare ancora"

E in tal senso pesa anche l'assenza di Dusan Vlahovic: "Vlahovic per me, nel suo ruolo, vale la top 5 in Europa", le parole di Montella. Secondo lui, Vlahovic è abituato al calcio italiano: "È molto forte. In Italia gli attaccanti hanno mezzo secondo in meno per pensare e muoversi. C’è chi ci mette meno a capirlo. L’assenza di Dusan è determinante".