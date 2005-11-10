Kouadio come Kayode? Sul talento del Monza c'è (anche) il Brentford

La convocazione con l'Italia di Roberto Mancini a confermarne la bontà del talento e delle prospettive di Eddy Kouadio. Otto presenze su otto partite, il ragazzo è un vero e proprio inamovibile della formazione di Ivan Juric, chiamata ora a una difficilissima sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri. Sarà anche una prova del riscatto dopo il ko contro il Torino dove pure Kouadio non ha sfigurato, anzi. Per questo il giocatore continua ad attirare attenzioni, non solo quelle di Mancini che, come detto, lo ha convocato di recente nel gruppo azzurro per le uscite di Nations League.

Di proprietà della Fiorentina

Chi deciderà del suo futuro sarà sicuramente la Fiorentina, che ha il ragazzo in squadra dal 2021. Un talento cresciuto nel settore giovanile e che la scorsa stagione si è messo per la prima volta in mostra al grande pubblico: con i grandi Kouadio ha messo a referto cinque presenze in Conference League a cui se ne sommano altre tre in Serie A. Nella Primavera di Galloppa, invece, il difensore ci ha giocato poco ma è stato comunque determinante nella vittoria dello Scudetto realizzando pure il gol decisivo nella finale vinta 2-1 contro il Parma.

Futuro come Kayode?

Ora, il futuro. Perché secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, su Kouadio ci sarebbero con forza gli occhi di Brentford e Bournemouth. La società londinese ha già preso nelle scorse sessioni Michael Kayode proprio dalla Fiorentina e le Cherries sono molto attente al nostro mercato, dove con successo e di recente hanno preso numerosi talenti tra cui Dean Huijsen.